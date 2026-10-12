Transporte de personal atropella a estudiante en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Una estudiante de 16 años resultó lesionada al ser atropellada por un transporte de personal cuando se dirigía al CBTis 97, la mañana de este lunes, en la colonia 26 de Marzo.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 7:00 horas, en el cruce de los bulevares Óscar Vélez y Manuel W. González, cuando la adolescente de 16 años, identificada como Solach, intentó cruzar la vialidad y fue embestida por un vehículo tipo vagón.

De acuerdo con los reportes del percance, la unidad circulaba de sur a norte y proyectó a la joven varios metros tras el impacto; trascendió que la joven presuntamente habría intentado cruzar de manera sorpresiva, por lo que la conductora no alcanzó a frenar; sin embargo, esta versión preliminar será investigada por el Ministerio Público, quien será el encargado de deslindar responsabilidades.

La conductora de la unidad tipo vagón señaló en el lugar que no se percató a tiempo de que la estudiante cruzaba la calle y que, aunque intentó detener la marcha, no pudo evitar el atropellamiento.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios a la adolescente, quien presentaba diversos golpes. Posteriormente, la trasladaron en condición estable al hospital para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron a la conductora, quien quedó a disposición del Ministerio Público mientras se determina su situación legal.