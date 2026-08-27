Vinculado a proceso por crueldad y violencia contra seres sintientes

Gerardo "N" fue vinculado a proceso por el delito de crueldad y violencia contra seres sintientes, luego de ser señalado por la agresión que provocó la muerte de una perrita husky llamada Mabel, en la colonia Occidental de Frontera.

La audiencia se realizó este jueves a las 9:00 horas en la sala 3 del Centro de Justicia Penal de Frontera, ante el juez Roberto Flores y con la representación legal del imputado a cargo del abogado Luis Ángel Cardona.

Durante la audiencia se expusieron los hechos ocurridos el pasado 17 de agosto, alrededor del mediodía, cuando Mabel ingresó a una forrajera ubicada sobre la calle Oaxaca, en la colonia Occidental.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, Gerardo N habría colocado una cuerda alrededor del cuello de la perrita y posteriormente la habría arrastrado varios metros sobre el pavimento, para finalmente arrojarla al suelo.

La agresión le habría provocado graves lesiones, entre ellas traumatismo craneoencefálico, trauma cervical alto, sangrado, disnea, hipoxia cerebral y ataxia, además de lesiones en vasos sanguíneos, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia.

Posteriormente, Mabel fue encontrada sin vida sobre el pavimento, a un costado de una camioneta.

Durante la audiencia también fueron mencionados testimonios relacionados con el caso. Vicente habría observado cuando el imputado colocó de manera agresiva la cuerda en el cuello de la perrita, mientras se encontraba en el lugar para dejar una bicicleta.

Su hermano José, según lo expuesto, se percató de la agresión y avisó a la propietaria. También se indicó que, después de ser arrastrada y arrojada al pavimento, Mabel quedó desorientada y jadeando frente a un expendio de abarrotes.

Minutos después fue localizada muerta.

Uno de los testigos habría recogido el cuerpo de Mabel y lo llevó nuevamente frente a la forrajera, donde reclamó al imputado por lo ocurrido y le pidió hacerse responsable. De acuerdo con el testimonio presentado, habría recibido amenazas para que no interviniera en el caso.

Con los datos expuestos, el juez determinó dictar auto de vinculación a proceso contra Gerardo N, al considerar que existen elementos para establecer su probable participación en el delito de crueldad y violencia contra seres sintientes.

Durante la audiencia también se revisaron las medidas cautelares. La defensa solicitó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, argumentando que el imputado no obstaculizaría la investigación y que tampoco se acercaría a la víctima ni a los vecinos señalados como testigos.

El juez autorizó la medida, por lo que Gerardo N permanecerá bajo resguardo domiciliario en el domicilio de su madre, ubicado en la colonia Ampliación Sierrita, con monitoreo mediante brazalete electrónico.

Como parte de las condiciones impuestas, deberá entregar su visa y pasaporte vigentes, con el objetivo de evitar que abandone el país durante el proceso.

El juez concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público y la defensa podrán recabar y presentar los elementos de prueba que consideren pertinentes.

La audiencia se retomará el próximo 28 de noviembre, cuando se dará seguimiento al proceso judicial.

Gerardo N permanece bajo el principio de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva en su contra.