Abierto proceso contra niñera acusada de abuso

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La próxima audiencia relacionada con el caso Cynthia, la niñera de Cuatro Ciénegas, acusada de presuntamente facilitar abusos contra menores de edad, está programada para el 5 de julio, fecha en la que concluirá el plazo actual de la investigación complementaria.

Así lo informó Martha Herrera, subprocuradora de la Región Centro de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), quien señaló que durante esa diligencia se determinará si la investigación continúa bajo los tiempos establecidos o si el Ministerio Público especializado solicita una ampliación.

El caso salió a la luz tras la denuncia de un adolescente de 14 años. El menor relató que la mujer lo llevó a una casa con el engaño de realizar limpieza. Una vez en el sitio, la mujer lo dejó solo, momento que aprovechó un sujeto llamado Gerardo "N" para cometer el abuso.

La funcionaria explicó que la ley permite extender el plazo de investigación hasta por tres meses más, dependiendo de las necesidades que presente la integración de la carpeta. Indicó que Pronnif mantiene el acompañamiento a las víctimas, mientras que las indagatorias y la recopilación de pruebas corresponden al Ministerio Público.

Herrera agregó que una de las víctimas permanece bajo una medida especial de protección y que actualmente se analiza su situación jurídica. Respecto a posibles nuevos afectados, la subprocuradora señaló que hasta el momento no han surgido nuevas víctimas relacionadas con este caso.