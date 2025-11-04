Aumentan casos de dengue en San Buenaventura, Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, hizo un llamado a la población para que valore el trabajo que realiza el personal del área de Salud y de Servicios Primarios, quienes mantienen acciones constantes de descacharrización para prevenir la proliferación del dengue.

El edil lamentó que muchos ciudadanos no colaboren con las campañas, pese a los esfuerzos que se realizan para mantener los sectores limpios y libres de criaderos del mosquito transmisor.

"Pueden ver al departamento de Salud que se encuentra en las colonias con el programa de descacharrización, pero si nosotros como ciudadanos no ponemos de nuestra parte y lo dejamos para después, es cuando surgen los problemas", expresó.

Flores Rodríguez informó que actualmente el municipio registra 15 casos positivos de dengue, de los cuales dos presentan signos de alarma y uno más fue catalogado como grave, correspondiente a la joven estudiante de la Escuela Normal que falleció la semana pasada. El resto de los casos son considerados no graves.

El alcalde recordó que cada miércoles se realiza el programa "Mejora tu Colonia", una estrategia en la que los vecinos pueden aprovechar para sacar objetos inservibles de sus hogares y evitar con ello la acumulación de agua donde se reproduce el mosquito.

Señaló que con mayor participación ciudadana, el municipio podría avanzar más rápido en la reducción de riesgos y en la protección de la salud pública.