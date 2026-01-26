Choque de camionetas deja heridos en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.– Un aparatoso accidente vial se registró sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura de la entrada al Parque Industrial FINSA, donde se vieron involucradas dos camionetas, dejando como saldo un hombre gravemente lesionado y otro más con heridas menores.

De acuerdo con información proporcionada por personal de seguridad y cuerpos de auxilio, en el percance participaron una camioneta Chevrolet Equinox y una camioneta Chevrolet. Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes cuando la unidad que salía del parque industrial no se percató de la circulación de la Equinox, provocando un impacto lateral derecho.

Tras el choque, el conductor de la camioneta Equinox fue proyectado aproximadamente cinco metros. Paramédicos valoraron a un masculino de 58 años de edad, identificado como Lucio Alvarado Jaime, con domicilio en la colonia Blanca Esthela, quien presentó policontusiones, traumatismo craneoencefálico cerrado y múltiples heridas en el rostro, por lo que fue trasladado en código rojo a la Clínica 2 para su atención médica.

En el lugar también fue valorado un joven de 21 años de edad, identificado como Javier Salas Villanueva, quien viajaba como copiloto en una de las unidades. El lesionado se encontraba consciente y orientado, siendo trasladado en código amarillo al Hospital Muguerza para una valoración médica más completa.

Al sitio acudieron elementos de seguridad y corporaciones de auxilio, entre ellos personal de la Guardia Nacional, quienes realizaron el aseguramiento de la zona y el apoyo correspondiente.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades y exhortaron a los conductores a extremar precauciones, especialmente en accesos y salidas de zonas industriales.