El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha cumplido los compromisos que asumió durante su campaña, afirmó el diputado federal Teo Kalionchiz, quien destacó los avances registrados en Coahuila durante los primeros tres años de la administración estatal.

En el marco del tercer informe de gobierno, el legislador reconoció los resultados presentados por el mandatario y destacó el trabajo coordinado entre el gobierno estatal y los representantes de Coahuila en la Cámara de Diputados para impulsar proyectos y gestionar recursos federales. Señaló que esta colaboración ha permitido mantener una relación de trabajo cercana, con el objetivo de atender las necesidades de las distintas regiones de la entidad. "Son tres años de gran labor, cumpliendo su 80 por ciento de promesas de campaña", expresó.

Kalionchiz también se refirió a las perspectivas económicas para la Región Carbonífera, donde adelantó proyectos e inversiones que podrían impulsar la actividad productiva durante los próximos años. Entre las gestiones mencionó recursos presupuestales para las plantas tratadoras de agua de Nueva Rosita y Sabinas, además de un proyecto eólico que, de acuerdo con sus declaraciones, contempla una inversión aproximada de 600 millones de dólares en la zona de Sabinas y que arrancaría el próximo año.

Asimismo, señaló que existen avances en el proyecto relacionado con la explotación de gas, luego de que sostuvo una reunión durante la comparecencia del titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la que se abordaron las bases para comenzar este proceso.

En cuanto a la actividad minera, indicó que se prevé un incremento en los pedidos de carbón y el desarrollo de una nueva licitación, aunque no precisó fechas ni montos. El diputado consideró que estos proyectos podrían generar un mayor dinamismo económico en Sabinas y los municipios de la Región Carbonífera, mediante la diversificación de las actividades productivas y la llegada de inversiones.

Respecto a 2027, señaló que continuará trabajando para gestionar recursos y favorecer la llegada de capital a Coahuila.