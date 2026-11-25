Coahuila registra una inversión sin precedentes para fortalecer el campo y respaldar a los productores agropecuarios mediante programas ganaderos, apoyos a agricultores, coberturas y acciones sanitarias, destacó José María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural.

En el marco del tercer informe de resultados del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el funcionario reconoció el impulso que la administración estatal ha dado al sector rural, con el respaldo de los gobiernos municipales y la aplicación de recursos en diferentes regiones de la entidad.

Montemayor señaló que entre las acciones destacan los programas dirigidos al sector ganadero, los apoyos a agricultores de La Laguna, las coberturas, el programa de concurrencia y las estrategias de sanidad.

Indicó que el gobernador presentará mayores detalles sobre las inversiones y los alcances de estas acciones, mientras que la Secretaría de Desarrollo Rural dará a conocer próximamente un desglose de cada programa, sus recursos y resultados.

Explicó que, debido a la amplitud de los temas abordados durante el informe, se acordó que los titulares de las dependencias profundicen en sus respectivas áreas durante las comparecencias, con información puntual sobre las inversiones y los beneficios alcanzados.

El secretario también destacó que el informe presentado ante el Congreso del Estado permitió revisar los compromisos asumidos durante la campaña, organizados en 10 grandes bloques, así como las acciones emprendidas para cumplirlos.

Añadió que los programas y las obras impulsados por el gobierno estatal tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de la población mediante apoyos en rubros como salud, educación e infraestructura.

Finalmente, expresó su satisfacción por formar parte de la administración estatal y del equipo de trabajo del gobernador, al considerar que las acciones emprendidas buscan generar cambios positivos para Coahuila.