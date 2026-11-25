Coahuila ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral, además de registrar la generación de más de 35 mil empleos formales hasta octubre de 2026, destacó Nazira Zogbi, secretaria del Trabajo, en el marco del tercer informe de resultados del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La funcionaria atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre el gobierno estatal y los sectores productivos, así como a las acciones encaminadas a fortalecer el empleo y generar oportunidades para las familias coahuilenses.

Señaló que los primeros tres años de la administración estatal han estado marcados por el trabajo conjunto con los distintos sectores económicos y por resultados respaldados en indicadores oficiales.

Al evaluar el desempeño del gobernador, Zogbi le otorgó una calificación de 100, al considerar que los resultados en materia laboral y económica reflejan el trabajo realizado. "Hoy por hoy, precisamente hoy nos dieron el dato, estamos en primer lugar en formalidad laboral en el país", expresó.

En cuanto a la generación de empleo, precisó que, al cierre de octubre, Coahuila acumulaba más de 35 mil nuevos puestos de trabajo formales.

Respecto a la llegada de empresas, indicó que el estado ha recibido inversiones millonarias que se han traducido en nuevas fuentes de empleo, instalación de plantas y ampliaciones de compañías que ya operaban en la entidad.

Agregó que la instrucción del gobernador es mantener la coordinación con los sectores productivos para facilitar la llegada de más empresas y ampliar las oportunidades laborales en todas las regiones de Coahuila.

Zogbi explicó que la formalidad laboral es uno de los indicadores más relevantes porque representa mejores condiciones para los trabajadores, al garantizar el acceso a las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y a la seguridad social.

Detalló que este indicador se obtiene mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y se actualiza trimestralmente, por lo que la Secretaría del Trabajo mantiene un seguimiento constante para impulsar acciones que permitan conservar el primer lugar nacional.

Subrayó que el objetivo no es únicamente mantener una posición estadística, sino asegurar que más trabajadores cuenten con empleos que les brinden estabilidad, prestaciones y protección social.