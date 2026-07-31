Yesica Sifuentes apoya a productores con entrega de alfalfa en Castaños

Castaños, Coah.- Con el firme compromiso de fortalecer al sector agropecuario y respaldar a las familias de las comunidades rurales, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora realizó la entrega de 688 pacas de alfalfa a productores y familias de distintos ejidos del municipio.

Esta acción representa un respaldo directo para quienes diariamente trabajan la tierra y mantienen vigente la actividad del campo, contribuyendo al bienestar de sus familias y al desarrollo de las comunidades rurales.

Al respecto, la presidenta municipal destacó que el campo es una parte fundamental de Castaños al contar con 26 ejidos, por lo que su administración continuará impulsando gestiones y acciones que atiendan las necesidades de los productores y generen mejores condiciones para desarrollar sus actividades.

"Estoy convencida de que apoyar al sector agropecuario es impulsar también el desarrollo de nuestras comunidades rurales. Por eso seguiremos trabajando y gestionando programas que representen beneficios reales para quienes todos los días trabajan la tierra", señaló la edil.

La entrega de pacas de alfalfa busca apoyar a los productores y familias ante las necesidades que enfrentan para mantener su actividad, particularmente en momentos en que las condiciones del campo representan retos importantes.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que desde el Gobierno Municipal se seguirá trabajando de la mano del Gobernador Manolo Jiménez para mantener una política de cercanía con las comunidades rurales, escuchando sus necesidades y buscando alternativas que permitan llevar apoyos directamente hasta los ejidos.

"En nuestro gobierno sabemos que el campo no puede quedar atrás. Vamos a seguir gestionando recursos, programas y apoyos para que nuestros productores tengan más oportunidades y nuestras familias del campo puedan salir adelante", afirmó.

El fortalecimiento del sector agropecuario también representa una inversión en el futuro de Castaños, al contribuir a que las comunidades rurales mantengan sus actividades productivas y cuenten con mejores condiciones para su desarrollo.