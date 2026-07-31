Trágico accidente en Saltillo: joven motociclista pierde la vida

SALTILLO, COAH.- Un motociclista de entre 20 y 25 años murió la mañana de este viernes tras chocar contra una luminaria mientras circulaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, al norte de Saltillo.

El accidente ocurrió antes del cruce con el bulevar Eulalio Gutiérrez, donde, por causas que serán determinadas por las autoridades, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra un poste de alumbrado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado de manera oficial. De acuerdo con la información disponible, se trata de un hombre de entre 20 y 25 años que vestía pantalón café, playera blanca y portaba una mochila negra al momento del percance.

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el área y cerraron la circulación para facilitar las labores periciales, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena.

Al concluir las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley y permanecerá en espera de ser identificado por sus familiares.