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Coahuila

Fuga de gas provoca incendio en un triciclo de tacos en Ramos Arizpe

El incendio se registró en el cruce de José María Morelos y De la Fuente, donde testigos actuaron rápidamente.

Por Marco Juarez - 31 julio, 2026 - 05:46 p.m.
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      RAMOS ARIZPE, COAH.- Un triciclo adaptado como puesto de venta de tacos se incendió la mañana de este viernes, presuntamente a causa de una fuga de gas, en calles de la zona centro del municipio.

      El incidente ocurrió en el cruce de José María Morelos y De la Fuente, donde testigos intervinieron de inmediato y utilizaron extintores para contener las llamas mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

       

      Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar por completo el incendio y eliminar cualquier riesgo en el área.

      La vendedora no presentó lesiones; sin embargo, sufrió una crisis nerviosa al observar que su puesto era consumido por el fuego.

      Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños adicionales derivados del incidente.

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