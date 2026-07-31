Fuga de gas provoca incendio en un triciclo de tacos en Ramos Arizpe
El incendio se registró en el cruce de José María Morelos y De la Fuente, donde testigos actuaron rápidamente.
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RAMOS ARIZPE, COAH.- Un triciclo adaptado como puesto de venta de tacos se incendió la mañana de este viernes, presuntamente a causa de una fuga de gas, en calles de la zona centro del municipio.
El incidente ocurrió en el cruce de José María Morelos y De la Fuente, donde testigos intervinieron de inmediato y utilizaron extintores para contener las llamas mientras llegaban los cuerpos de emergencia.
Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar por completo el incendio y eliminar cualquier riesgo en el área.
La vendedora no presentó lesiones; sin embargo, sufrió una crisis nerviosa al observar que su puesto era consumido por el fuego.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños adicionales derivados del incidente.