Analizan futuro del arco Mirasierra en reconfiguración vial

SALTILLO, COAH.- El Gobierno Municipal de Saltillo analiza retirar el arco de acceso a la colonia Mirasierra como parte de un proyecto de reconfiguración vial que busca mejorar la movilidad en el crucero del bulevar Fundadores.

La obra contempla una inversión superior a los 7 millones de pesos y aún no cuenta con autorización. El director de Obras Públicas, Antonio Nerio Maltos, informó que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), junto con otras áreas del Ayuntamiento, mantiene diálogo con vecinos y organizaciones de la zona para definir la viabilidad del proyecto y el futuro del arco.

Explicó que los estudios técnicos realizados por el IMPLAN y por la Dirección de Obras Públicas concluyen que es necesario liberar el espacio que ocupa actualmente la estructura para mejorar el flujo vehicular. "El proyecto contempla quitar el arco. Ya tenemos el presupuesto y lo que arrojó el estudio tanto del IMPLAN como el que nosotros hicimos es que se requiere quitar ese arco", declaró.

Precisó que la propuesta considera habilitar carriles adicionales para vueltas continuas a la derecha, tanto para los vehículos que circulan por el bulevar Fundadores en dirección poniente como para quienes salen de Mirasierra e intentan incorporarse a esa vialidad.

Nerio Maltos señaló que el proyecto abarca la intervención de las cuatro intersecciones del crucero, no únicamente el acceso a la colonia, y estimó una inversión superior a 7 millones de pesos, la cual podría ejercerse por etapas. Indicó que existe la posibilidad de iniciar parte de los trabajos este mismo año; sin embargo, aclaró que todavía no se ha definido qué ocurrirá con el arco ni se ha autorizado la ejecución del proyecto. "Podríamos trabajar en otras partes mientras eso se define", señaló.

Respecto al valor simbólico de la estructura, el funcionario reconoció que existen posturas encontradas entre los habitantes de Mirasierra. Mientras algunos consideran prioritario agilizar la circulación, otros buscan conservar el arco por su significado para la colonia. Como alternativas, mencionó la posibilidad de reubicar el mural existente o construir un arco de mayores dimensiones, aunque insistió en que los estudios técnicos establecen la necesidad de liberar ese espacio. "Hay muchas opciones, desde quitarlo completamente hasta hacerlo más grande o modificarlo, pero definitivamente se requiere ese espacio para que el flujo de los vehículos sea mucho más ágil", afirmó.

En caso de autorizarse la obra, dijo que el Ayuntamiento coordinaría los trabajos con la Dirección de Tránsito y Vialidad y con la empresa contratista para reducir las afectaciones a la circulación, mediante labores en horarios de menor afluencia, durante periodos vacacionales, por las tardes o incluso los domingos. Finalmente, Nerio Maltos subrayó que la decisión no corresponde exclusivamente a la Dirección de Obras Públicas, sino que será resultado del consenso entre el IMPLAN, otras dependencias municipales y los vecinos del sector, siguiendo la instrucción del alcalde de escuchar todas las opiniones antes de definir el proyecto.