Embajada de Estados Unidos reconoce a Saltillo por su rehabilitación de espacios públicos

SALTILLO, COAH.- La Embajada de Estados Unidos reconoció a Saltillo como un referente en la rehabilitación de espacios públicos mediante el deporte y manifestó su interés por conocer el modelo implementado por el Gobierno Municipal para fortalecer el tejido social y prevenir conductas delictivas.

El alcalde Javier Díaz informó que, durante una reunión con funcionarios de la representación diplomática, se abordaron proyectos de colaboración en materia de seguridad, deporte y cultura, así como la posibilidad de ampliar la participación de empresas estadounidenses en la recuperación de espacios públicos. Explicó que la Embajada de Estados Unidos cuenta con un área especializada en deporte y cultura que impulsa programas orientados a la prevención de la violencia mediante la activación de espacios comunitarios, estrategia que identificó como similar a la que actualmente desarrolla Saltillo. "Están muy impactados y muy contentos por lo que pudimos hacer aquí en Saltillo en el tema de la rehabilitación de espacios públicos", señaló.

Díaz indicó que funcionarios estadounidenses expresaron su interés por visitar el municipio para conocer el funcionamiento de los espacios rehabilitados y el trabajo de los promotores deportivos que desarrollan actividades en colonias y sectores de la ciudad. Añadió que también se analiza fortalecer la colaboración con empresas estadounidenses, entre ellas AT&T y PPG, para impulsar nuevos proyectos de rehabilitación de espacios públicos en coordinación con la iniciativa privada.

En materia de seguridad, el alcalde informó que ambas partes acordaron iniciar programas de capacitación dirigidos a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el propósito de continuar la profesionalización de la corporación municipal. Asimismo, afirmó que funcionarios de la embajada reconocieron los resultados de la Policía de Saltillo en indicadores de confianza ciudadana, efectividad y percepción de seguridad, además del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Municipio, las fuerzas federales y la sociedad civil.

El edil dio a conocer que posteriormente asistió a la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, encabezada por el embajador Ronald Johnson, donde sostuvo un breve diálogo con el diplomático. Durante la conversación, dijo, transmitió un saludo del gobernador Manolo Jiménez y reiteró que la seguridad es la principal prioridad de los gobiernos estatal y municipal. También expuso las acciones que se realizan en Saltillo para recuperar espacios públicos mediante el deporte como herramienta para fortalecer el tejido social. De acuerdo con Javier Díaz, el embajador Ronald Johnson respaldó la estrategia implementada en la capital de Coahuila y lo exhortó a mantener el rumbo en materia de seguridad.