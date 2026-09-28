Yesica Sifuentes entrega 35 toneladas de suplemento ganadero en Castaños

Castaños, Coah.- Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer el sector agropecuario de Castaños, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega de 35 toneladas de suplemento alimentario ganadero.

En un evento celebrado este lunes, la presidenta municipal entregó estos apoyos que representan un respaldo directo para las familias que dependen de las actividades del campo y que diariamente contribuyen al desarrollo económico y productivo del municipio.

Señaló que, mediante el Departamento de Fomento Agropecuario, se busca generar mejores condiciones para que los productores puedan continuar con sus actividades y hacer frente a los retos que representa el sector.

La entrega benefició a 95 productores

La entrega benefició directamente a 95 productores del municipio, quienes recibieron el suplemento destinado a fortalecer la alimentación de su ganado.

Asimismo, Sifuentes Zamora resaltó que el campo forma parte fundamental de la actividad productiva de Castaños, por lo que desde el inicio de su administración se han impulsado acciones que atienden las necesidades de quienes trabajan la tierra y desarrollan actividades ganaderas.

"Seguimos trabajando en equipo con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer al sector agropecuario y brindar mejores oportunidades a quienes día a día trabajan la tierra y contribuyen al desarrollo de Castaños", expresó la alcaldesa.

Compromiso con el sector agropecuario

De igual manera, la edil reafirmó el compromiso de mantener la coordinación con los productores y las áreas responsables del desarrollo agropecuario, a fin de continuar acercando programas y apoyos que representen beneficios para las familias del municipio.

De esta manera, la administración municipal refrenda su respaldo al sector agropecuario y reconoce la importancia de quienes mantienen activo al campo castañense y contribuyen al crecimiento de la comunidad.