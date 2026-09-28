Inauguran la temporada 2026-2027 de béisbol en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- Con la participación de autoridades municipales, directivos, jugadores y familias aficionadas al béisbol, se llevó a cabo la ceremonia inaugural de la temporada 2026-2027 de la Liga Suárez Villastrigo, consolidada como uno de los circuitos deportivos más importantes de la región.

El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó el arranque oficial de la nueva temporada al realizar el tradicional lanzamiento y toque de bola inaugural, deseando éxito a todos los equipos participantes y reconociendo el esfuerzo de quienes hacen posible que el béisbol continúe siendo una tradición en San Buenaventura.

Durante la ceremonia se realizó la presentación de los equipos que competirán en esta edición: Indios de Mario Cabrera, Vikingos, Acereros, Rangers JC, Gallos de Estancias, Academia Bravos de Sabinas, Bravos de Sabinas, Academia Pilo Ramos, Blue Jays e Indios de San Buena, actuales campeones del circuito.

Asimismo, fueron reconocidos los mejores exponentes de la temporada anterior, destacando a los equipos Indios de San Buena, campeones, y Blue Jays, subcampeones.

Entre los galardonados se encuentran:

* Manager del Año: Luis "Wicho" Esquivel (Indios de San Buena).

* Campeón Bateador: Audrich Burckhart "Bolita" (Blue Jays).

* Campeón Pitcher: Iván Rivera, quien obtuvo el título por segundo año consecutivo.

* Novatos del Año: Víctor Huerta (Nats) y Miguel Linares (Vigma JC).

* Campeón de Home Runs: José Luis "Capi" De la Cruz (Indios de San Buena).

* Líder destacado en cuadrangulares: Joshua Esparza (Acereros).

* Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Final: Uriel Mena (Indios de San Buena).

Como parte del protocolo inaugural también se reconoció el trabajo de los managers y de los jugadores más sobresalientes de cada organización, resaltando su trayectoria y aportación al crecimiento de la liga.

Reseña de los equipos participantes

Blue Jays

Uno de los equipos más completos y competitivos de la liga. Su roster combina experiencia profesional y talento joven, destacando jugadores como Ángel Rendón "Rey Midas", Edwin Téllez, exjugador de Acereros de Monclova; Edgar Salazar "Conito Power", perteneciente a Piratas de Campeche; Jesús "Hulk" Ramírez, Iván Rivera, bicampeón de pitcheo, Víctor Huerta, prospecto de Caliente de Durango y Novato del Año, además de Lisban Correa y Cristo Villastrigo. Llegan a la nueva temporada como subcampeones y fuertes aspirantes al título.

Indios de San Buena

Actuales campeones de la Liga Suárez Villastrigo. Bajo la dirección de Luis "Wicho" Esquivel, multicampeón con Diablos de CECSA, cuentan con un sólido plantel integrado por Jaime Quiroz, Dylan Campos, Novato del Año de la Liga del Norte, Abraham Castañón, Miguel Palos, Irving Pérez y Rolando Mena. Son el equipo a vencer en esta temporada.

Gallos de Estancias

Escuadra tradicional de la liga dirigida por Alejo Peña. Destacan jugadores como Jony Villastrigo, Alejo Peña Jr., Gamaliel Banda y Cristo Bernal, quienes han contribuido a mantener al equipo entre los más competitivos del circuito.

Rangers JC

Con Tony Córdova al frente, los Rangers buscan consolidarse como protagonistas del campeonato. Su base está conformada por peloteros de experiencia como Pedro Piña, Carlos Barajas, Juan Barajas y Daniel Pruneda.

Vikingos

Equipo caracterizado por su entrega y disciplina dentro del terreno de juego. Dirigidos por Pedro Reséndiz, cuentan entre sus figuras con Kevin Escalante, J.J. Valdez y Juan "Pochita" Rodríguez, quienes buscarán llevar a la novena a los primeros planos.

Bravos de Sabinas

Con la experiencia de Wirfin Obispo, exjugador profesional de Acereros de Monclova y Sultanes de Monterrey, los Bravos presentan una escuadra de gran nivel conformada por Kevin Soto, Rubén Ávila, Miguel Martínez, Ray Arauza y Rolando "Winy" Alvarado.

Academia Bravos de Sabinas

Proyecto enfocado en el desarrollo de nuevos talentos. Bajo la dirección de Benito Vargas, destacan jugadores como Riky Robles, Hugo Paredes y Rafael Olivares, quienes representan el futuro del béisbol regional.

Academia Pilo Ramos

Organización formativa encabezada por Porfirio Ramos. Su objetivo es impulsar a jóvenes peloteros con proyección, entre ellos Pedro Lira, Jesús Sierra y Edgar Monsiváis.

Acereros

Novena dirigida por Gustavo Pacheco que combina juventud y experiencia. Entre sus principales figuras se encuentran David González, Uriel Mena —MVP de la Serie Final anterior—, Leonel Martínez y Lalo Ceballos.

Indios de Mario Cabrera

Equipo con amplia tradición dentro de la liga. Bajo el mando de Mario Cabrera, cuenta con jugadores de experiencia como Gustavo Flores, Evaristo Mena Sr. y Leiru Mena, quienes aportan liderazgo y conocimiento del juego.

En su mensaje, el alcalde Javier Flores reconoció la labor del regidor Abdiel Castellanos y del director de Fomento Deportivo, José Javier Cano Portillo, por la coordinación con dichas organizaciones que forman parte de una de las ligas más competitivas del norte de Coahuila, donde cada temporada se fortalece la pasión por el béisbol y la convivencia familiar en San Buenaventura.