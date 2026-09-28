Héctor Medrano impulsa la paleontología en Coahuila con exposición de dinosaurios

SALTILLO, COAH.- El Museo Valle de Dinosaurios (MUVADI) inició un proyecto de exposición itinerante con la presentación de un tirano-saurio rex en el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, primera de cinco paleoesculturas que recorrerán distintos puntos de Coahuila.

Héctor Medrano Flores, director de MUVADI, explicó que el objetivo es acercar la paleontología a comunidades que tienen dificultades para trasladarse a museos como el Museo del Desierto.

"Estamos desarrollando una labor un poquito filantrópica de poder apoyar con esto y acercar la historia que tuvimos para poder entender un poquito de dónde venimos y a dónde vamos", señaló.

El proyecto contempla cinco piezas. Además del T. rex, MUVADI trabaja en un dinosaurio de cuello largo, un Coahuilaceratops, un Quetzalcoatlus y una quinta pieza que todavía está por definirse.

Medrano Flores explicó que se analiza la posibilidad de que la quinta pieza represente un anfibio u otro organismo relacionado con los ambientes que existieron en Coahuila, debido a que la región estuvo cubierta por el mar en algún momento de su historia.

El director de MUVADI señaló que las piezas son paleoesculturas y no réplicas. Para su elaboración participan diseñadores y especialistas, además de contar con asesoría de personas dedicadas a la paleontología.

El proyecto también cuenta con apoyo del Museo del Desierto y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de acuerdo con Medrano Flores.

La primera pieza, el T. rex, continuará su recorrido por diferentes puntos. Entre las opciones mencionadas por el director de MUVADI están Torreón, Monterrey y Piedras Negras, aunque expresó su interés por mantener la exposición en Coahuila.

"Me gustaría que siga estando en Coahuila, aquí que lo conozcamos bastante en toda el área y después Piedras Negras también", comentó.

Medrano Flores mencionó también a Sabinas y Nueva Rosita como posibles puntos para acercar las piezas a habitantes de esas regiones.

El propósito, dijo, es que niñas y niños que no han tenido la oportunidad de visitar museos puedan conocer elementos de la paleontología mediante las piezas itinerantes.

"Los niños de escasos recursos, en vez de que no hayan podido venir hasta acá al Museo del Desierto a otros museos, poderles acercar un poquito de la paleontología", explicó.

Una vez terminadas las cinco piezas, MUVADI contempla establecerlas en Parras, aunque por ahora el proyecto continuará con exposiciones itinerantes.

El T. rex presentado en el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo también será llevado al Campus Monterrey como parte de su recorrido.

MUVADI informó que los interesados pueden consultar información sobre el proyecto y las actividades del museo en enmuseomuvadi.com.