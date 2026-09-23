Castaños recibe apoyos importantes para personas con discapacidad y adultos mayores

Castaños, Coah.- Con acciones que buscan atender necesidades de la población y mejorar las condiciones de vida de quienes requieren mayor respaldo, el Gobierno Municipal de Castaños y el DIF Coahuila dieron continuidad a los apoyos dirigidos a personas con discapacidad y adultos mayores.

Durante una visita al DIF Municipal, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, acompañada del coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller, realizó la entrega de una silla de ruedas que será destinada a la nueva unidad recibida recientemente por el municipio, además de otorgar una beca estatal a una persona con discapacidad.

La silla permitirá reforzar los servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), un espacio disponible para que las personas puedan acceder a terapias físicas y atención especializada ante lesiones, enfermedades o necesidades de rehabilitación.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que detrás de cada apoyo existe una necesidad y una historia que merece ser atendida con sensibilidad, por lo que refrendó su compromiso de mantener cercanía con los sectores que requieren acompañamiento.

"Quiero aprovechar este momento para agradecer el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, y de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, por los beneficios que han llegado a Castaños", destacó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que Castaños fue beneficiado con 31 becas destinadas a personas con discapacidad, al considerar que estos apoyos representan una ayuda importante para quienes los reciben y para sus familias.

por su parte, Diego Siller destacó que la entrega de la silla de ruedas da continuidad a los apoyos otorgados recientemente y permitirá que la Unidad Básica de Rehabilitación cuente con mayores herramientas para brindar atención a la población.

Durante la jornada, las autoridades convivieron con integrantes del grupo de adultos mayores del DIF Municipal, reconociendo su participación y la importancia de mantener espacios donde puedan encontrarse, convivir y sentirse acompañados.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Castaños reafirmó su compromiso de continuar trabajando de la mano del Gobierno del Estado para seguir acercando programas y servicios a quienes más los necesitan, procurando que los apoyos se traduzcan en oportunidades de bienestar, atención y una mejor calidad de vida para las familias castañenses.