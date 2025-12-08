Yesica Sifuentes rinde su informe de resultados en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- "Castaños ya avanza, y es para adelante a pasos de gigante", afirmó la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora al rendir su Primer Informe de Resultados, donde destacó los logros alcanzados durante el primer año de administración en materia de obra pública, programas sociales y servicios públicos, consolidando un gobierno cercano, responsable y comprometido con las familias castañenses.

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la presidenta municipal, acompañada del Subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, en representación del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, y de la diputada local Guadalupe Oyervides, arribó al informe ante representantes de los distintos sectores de la comunidad.

Durante su mensaje, Sifuentes Zamora señaló que este primer año ha sido un periodo de retos, desafíos y trabajo constante, pero, sobre todo, de grandes logros y oportunidades para transformar el municipio, refrenando que esto es solo el comienzo, ya que continuarán impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo integral de las familias de Castaños.

En materia de seguridad, la alcaldesa destacó las acciones coordinadas con las distintas fuerzas de seguridad, la inversión destinada a la adquisición de nuevas unidades para fortalecer la vigilancia, prevención y proximidad en los distintos sectores del municipio, así como la implementación de la Unidad y Puntos Violeta, estrategia que brinda atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género.

En obra pública, Sifuentes Zamora destacó se ejecutaron obras por un monto de 4.8 millones de pesos, cubriendo más de 6,750 metros cuadrados de superficie, además se realizaron mejoramientos de red eléctrica por 666,410 pesos.

Para obra hidráulica se aplicaron 1.8 millones de pesos en la instalación de nuevas líneas de agua, y 997,813 pesos en la construcción de red, y en recarpeteo más de 866 mil pesos.

Uno de los proyectos más significativos fue la rehabilitación del camino al Ejido Soledad, cumpliendo un compromiso con los habitantes de las comunidades rurales.

Asimismo, la Presidenta Municipal dio detalle de la inversión realizada en equipamiento para brindar un mejor servicio a la comunidad, entre ellas la adquisición de una nueva unidad para el Departamento de Alumbrado Público, una ambulancia para atención prehospitalaria y mejoras integrales en los servicios públicos, garantizando respuestas más rápidas y eficientes a la ciudadanía.

Al finalizar su informe, Yesica Sifuentes Zamora llamó a la comunidad a continuar trabajando en unidad, dejando de lado cualquier ideología o diferencia, anteponiendo siempre el interés de llevar a Castaños al siguiente nivel.

"Sigamos trabajando en unidad, sumando voluntades para construir el Castaños que todas y todos queremos. Los resultados son claros, aún hay cosas por hacer, y lo lograremos caminando siempre hacia adelante", finalizó.

Por su parte, el Subsecretario Sergio Sisbeles Alvarado reconoció la labor de la alcaldesa durante este primer año de gobierno, destacando que seguirá contando con el respaldo de la administración del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Al informe asistieron el Alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, así como alcaldes y alcaldesas de la región Centro-Desierto, ejidatarios, líderes sindicales, empresarios y habitantes de los distintos sectores del municipio, quienes fueron testigos del avance que Castaños ha logrado bajo esta administración.