Yesica Sifuentes supervisa obras de pavimentación en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del compromiso de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad de las familias, el Gobierno Municipal de Castaños continúa con los trabajos de pavimentación en dos importantes sectores del municipio. Estas obras se encuentran programadas para concluirse antes de finalizar el presente año.

Por indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal del Departamento de Obras Públicas mantiene una supervisión permanente en cada uno de los proyectos que actualmente se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de asegurar su correcta ejecución.

Acciones de la autoridad en Castaños

En la colonia California avanzan las labores de pavimentación en la calle Campeche, en el tramo comprendido entre Durango y Veracruz, atendiendo una petición histórica de las y los vecinos, quienes por años enfrentaron afectaciones en esta vialidad. La Alcaldesa señaló que "estas acciones representan un paso importante para brindar a las familias calles más seguras y funcionales, respondiendo a necesidades que habían sido postergadas durante mucho tiempo".

Con esta intervención se mejorará de manera significativa el tránsito vehicular, así como las condiciones de seguridad y accesibilidad para quienes viven y circulan por la zona.

De manera simultánea, se ejecutan obras en la colonia Independencia, específicamente en la calle José María Barrera, entre Victoriano Cepeda y Javier Mina, así como en la calle Javier Mina, entre José María Barrera y Catalina González.

Impacto en la comunidad educativa de la escuela Niños Héroes

Ambos proyectos forman parte de las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para ofrecer vialidades dignas, seguras y funcionales, impulsando el desarrollo ordenado del municipio y elevando la calidad de vida de las familias de Castaños.

Sobre estos trabajos, la presidenta municipal destacó que "la pavimentación en este sector beneficiará directamente a la comunidad educativa de la escuela Niños Héroes, que durante años solicitó atención a la vialidad principal de su institución".

Sifuentes Zamora afirmó que la intervención permitirá mejorar significativamente el tránsito vehicular y las condiciones de seguridad, lo que favorecerá tanto a quienes viven en la zona como a quienes la utilizan para conectar con otros puntos del municipio.

"Nuestra administración está enfocada en contar con una ciudad más ordenada, con mejores accesos y con una movilidad más eficiente. Sabemos que falta mucho por hacer, pero cada obra que entregamos nos acerca al Castaños que las familias merecen.", destacó la edil.