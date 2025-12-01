Aparatosa volcadura en la Morelos–Allende deja dos lesionados

Morelos, Coah.– Una aparatosa volcadura se registró la tarde del lunes en la carretera Morelos–Allende, a la altura del paraje conocido como El Castillito, donde dos hombres resultaron lesionados luego de que la unidad en la que viajaban terminara volcada sobre el camellón central.

Detalles del accidente en la carretera Morelos-Allende

En el sitio se atendió a Rodrigo Segoviano Vázquez, de 42 años y originario de Sabinas, así como a Gilberto González Salazar, de 55 años y residente de Agujita. Ambos fueron reportados como policontundidos y trasladados a la unidad 64 del IMSS en Morelos para su valoración médica.

Lesionados en volcadura son trasladados al IMSS

El vehículo involucrado es un International JAC blanco, modelo 2018, que transitaba de sur a norte cuando, según el informe preliminar, el conductor se orilló de más, perdió el control y terminó volcado sobre su costado. Pese a usar cinturón de seguridad, los dos hombres presentan laceraciones y hematomas. El hecho quedó a cargo de Seguridad Pública Municipal.