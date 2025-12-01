Brindan pláticas sobre virus Coxsackie y enfermedades respiratorias en la Venustiano Carranza

Nava, Coah.– Para reforzar la prevención dentro de los planteles educativos, personal del sector salud acudió este viernes a la escuela primaria Venustiano Carranza, donde ofrecieron pláticas informativas sobre el virus Coxsackie —manos, pies y boca— y diversas enfermedades respiratorias.

Acciones de prevención en la escuela primaria

Madres y padres de familia reconocieron el valor de estas actividades, que permiten a niñas y niños comprender síntomas, formas de contagio y medidas de cuidado, además de saber cómo actuar ante cualquier sospecha dentro o fuera del aula, fortaleciendo la protección colectiva.

Importancia de la información sobre virus coxsackie

El equipo de salud anunció que continuarán visitando más escuelas del municipio con el propósito de mantener informada a la comunidad y fomentar hábitos preventivos que ayuden a reducir riesgos entre la población estudiantil.