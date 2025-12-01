Coronan a Victoria Ledezma en marco de las Fiestas de San Andrés 2025

Nava, Coah.– La coronación de Victoria Ledezma como Reina de San Andrés 2025 reunió a familias y visitantes que se dieron cita para celebrar uno de los momentos más representativos de las fiestas patronales, acompañada por Michelle Álvarez como princesa y Milka Vargas como duquesa.

La coronación de Victoria Ledezma como Reina de San Andrés 2025

La ciudadanía destacó que este evento refleja la unión comunitaria, el respeto a las raíces y la continuidad de costumbres transmitidas de generación en generación, valores que año con año fortalecen la identidad del pueblo.

La Tropa Estrella se presenta en las festividades de San Andrés

Las festividades de San Andrés continúan con gran ambiente y participación, cerrando la jornada con la presentación de La Tropa Estrella, uno de los grupos más esperados por las y los asistentes.