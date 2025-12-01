Alcalde Víctor Leija implementa medidas contra extorsión en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El director de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas, Richards Estrada, advirtió que cualquier elemento que sea sorprendido realizando actos de extorsión será dado de baja de manera inmediata, en respuesta a las instrucciones del alcalde Víctor Leija Vega y al compromiso de mantener la confianza ciudadana.

Estrada señaló que, con el inicio de diciembre, las posadas y el incremento de actividades sociales, así como el paso constante de paisanos, ya se implementaron operativos de vigilancia en las entradas y salidas del Pueblo Mágico para garantizar un saldo blanco.

Acciones de la autoridad

Explicó que uno de los principales puntos de atención será un filtro carretero ubicado en la salida hacia los rieles, zona donde con frecuencia automovilistas solicitan auxilio por fallas mecánicas y reportes de animales que se cruzan en la carretera.

Asimismo, se instalará otro punto de apoyo en la entrada del municipio, a la altura del monumento a Venustiano Carranza, donde también se encuentran elementos del Ejército para brindar atención a los paisanos que transitan desde y hacia Zacatecas y Durango.

Detalles de los operativos de vigilancia

El jefe policiaco enfatizó que está prohibido detener o molestar a quienes ingresan desde Estados Unidos o a los turistas que visitan la localidad. 'Solo se harán recomendaciones y no habrá sanciones. En caso de sorprender a un elemento tratando de extorsionar, el alcalde indicó que será baja inmediata al comprobarse', afirmó.

Estrada detalló que actualmente cuentan con 15 elementos por turno, y que dos de ellos serán asignados de manera permanente en cada uno de los puntos de auxilio para brindar atención oportuna a los viajeros.