Castaños realiza jornada cuentacuentos para eliminar violencia contra mujeres

CASTAÑOS, COAHUILA.- Siguiendo con las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, el Gobierno Municipal de Castaños, a través de la Instancia Municipal de la Mujer y en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, llevó a cabo una jornada de cuentacuentos dirigida a las y los pequeños del Jardín de Niños Vito Alessio Robles.

Por indicaciones de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, estas actividades se impulsan como parte de la estrategia municipal para prevenir, atender y erradicar la violencia desde las primeras etapas de la vida, fomentando entornos seguros y formativos para la niñez.

A través de relatos, dinámicas y ejercicios educativos, las y los estudiantes participaron activamente, fortaleciendo su capacidad para reconocer situaciones de riesgo y promover conductas basadas en el buen trato, el respeto y la igualdad.

En su mensaje, la presidenta municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia que busca sensibilizar desde la infancia sobre valores fundamentales como el respeto, la igualdad, el autocuidado y la empatía, pilares esenciales para prevenir la violencia en todas sus formas.

Sifuentes Zamora subrayó que estas iniciativas no solo enriquecen el aprendizaje en el ámbito escolar, sino que también fortalecen la participación de madres, padres y docentes, quienes desempeñan un papel fundamental en la detección oportuna de situaciones de violencia.

"La prevención comienza en casa y en la escuela. Por ello, seguimos impulsando acciones que fortalezcan entornos seguros y educativos para nuestras infancias. Trabajemos juntos por un Castaños donde todas y todos vivamos con respeto y dignidad", destacó la alcaldesa.

De esta manera, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con instituciones, escuelas y familias para prevenir, atender y erradicar la violencia, especialmente aquella que afecta a los sectores más vulnerables.