Premios atractivos en Frontera por pago de impuesto predial 2026

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de motivar a los contribuyentes a cumplir en tiempo y forma con el pago del impuesto predial, el Ayuntamiento de Frontera, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, anunció el nuevo programa "Cumple y Gana Pagando tu Predial 2026", una iniciativa impulsada por la alcaldesa Sari Pérez Cantú con el propósito de incentivar la participación ciudadana y reconocer el compromiso de las familias fronterenses.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, destacó que el programa está dirigido a personas físicas que realicen el pago de su impuesto predial durante el primer trimestre del año, es decir, en los meses de enero, febrero y marzo. Cada contribuyente recibirá un boleto que será ingresado a una tómbola para participar en un sorteo que se llevará a cabo en fecha por definir.

Como parte de los estímulos del programa, se anunció que el primer premio será un automóvil JAC modelo 2026, el segundo premio una motocicleta de reciente modelo y el tercer premio un moderno centro de lavado. Estos incentivos representan un reconocimiento al esfuerzo de las familias que, pese a los retos económicos, cumplen con esta contribución indispensable para el desarrollo del municipio.

López Gaytán subrayó que, además de este sorteo especial, se mantendrán vigentes los descuentos tradicionales del impuesto predial durante los meses de enero, febrero y marzo, con el fin de apoyar la economía de la ciudadanía y fortalecer la recaudación municipal sin afectar el bolsillo de los contribuyentes.

El secretario del ayuntamiento invitó a la población a aprovechar este programa que combina beneficios económicos y la oportunidad de participar por atractivos premios. Reiteró que cumplir con el predial permite al municipio seguir invirtiendo en obras, servicios y acciones que mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de Frontera.