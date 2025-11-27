Directora de primaria en Frontera vende techo a constructora del intendente

FRONTERA, COAHUILA.- Padres de familia de la primaria Sara Rendón García denunciaron el actuar de la directora tras el retiro del techo estructural del plantel, el cual en lugar de ser enviado a la bodega de Servicios Educativos, fue vendido a una constructora propiedad del intendente de la misma escuela.

De acuerdo con madres de familia, la comunidad escolar acudió por la mañana a una reunión con la directora para exigir explicaciones sobre el destino del material retirado y para solicitar la instalación de un nuevo techo, ya que el espacio ahora permanece totalmente expuesto.

"A nosotros sí nos dijeron que se hizo una solicitud del retiro del techo porque ya no estaba en condiciones, tenía muchos años; pero la molestia es que desde que supimos que lo retiraron nunca nos avisaron con tiempo ni nos dijeron qué iban a hacer con el techado. Apenas hoy en la junta nos explicaron. La directora mencionó que no se había llevado a Servicios porque generaría un gasto que la escuela no tenía contemplado", señaló una madre, quien pidió mantener el anonimato.

Sin embargo, lo que más indignó a los padres fue enterarse de que la estructura fue vendida a una constructora perteneciente al intendente Jonathan, por un costo de 43 mil pesos que será repartido entre los dos turnos de la escuela, a quien también señalan por mantener descuidado el plantel.

Aseguran que las decisiones sobre el retiro del material ya estaban tomadas sin consultar a la mesa directiva, y que aun cuando preguntaron directamente dónde se encontraba la estructura retirada, la directora evitó responder con claridad y solo mencionó que había sido vendida "a una constructora".

"Según dijeron que no hay intereses personales, pero venderlo al intendente nos molestó a todas. No sabemos si se volverá a colocar un techado nuevo; como mesa directiva no hay recurso y se necesita mucho dinero para eso", reclamaron madres de familia.

Los padres advirtieron que continuarán solicitando la intervención de autoridades educativas para esclarecer el destino del material y garantizar que el área vuelva a contar con un techo seguro para los alumnos.