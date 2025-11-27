Iniciativa en Cuatro Ciénegas promueve actividades recreativas para niños con discapacidad

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Por primera vez, el municipio de Cuatro Ciénegas incorporará a niñas y niños con alguna discapacidad en todas las disciplinas deportivas locales, como parte del nuevo proyecto Club Municipal de Inclusión y Recreación 2026, informó el director de Deportes, Pedro Gutiérrez.

El funcionario explicó que el objetivo es crear espacios donde la niñez y juventud con discapacidad puedan desarrollarse de manera plena a través de actividades físicas y recreativas.

"Queremos incentivar a quienes tienen alguna discapacidad; no precisamente al aire libre, también tendremos ajedrez y otros juegos de mesa, así como básquetbol y fútbol. Se trata de inducirlos a que tengan alguna actividad o club recreativo", señaló.

Como parte del arranque, iniciarán una colecta en todo el municipio para reunir juegos de mesa, balones, mesas y demás material, con el fin de acondicionar un aula especializada donde personal de Deportes pueda atenderlos por las tardes.

Gutiérrez adelantó que también se está conformando una mesa directiva integrada por madres de familia de este sector, con quienes trabajarán de manera coordinada para fortalecer el programa.

"Queremos que el deporte sea inclusivo en todos los aspectos; por eso este año llevamos a cabo actividades deportivas que antes no existían para mujeres, como fútbol y sóftbol, y resultaron todo un éxito", agregó.