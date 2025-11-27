Víctor Leija Vega reprograma informe de gobierno en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, informó que su primer informe de gobierno, originalmente programado para el viernes 5 de diciembre a las 3:00 de la tarde, se realizará finalmente el 15 de diciembre a la misma hora.

El cambio de fecha tiene como propósito aprovechar la presencia de ejidatarios y ciudadanos para llevar a cabo una mega posada la misma noche.

El edil explicó que, tras concluir el informe alrededor de las 5:00 de la tarde, habrá tiempo suficiente para preparar el festejo, el cual incluirá un baile amenizado por los grupos Apache y Promesa Norteña. Dijo que la intención es ofrecer un evento para toda la comunidad.

La posada se llevará a cabo en la nave industrial, debido a que se prevé que ese día podrían registrarse bajas temperaturas o lluvias. El lugar, aseguró, está casi completamente acondicionado y cuenta con el espacio necesario para albergar a cientos de asistentes.

Leija Vega mencionó que el informe está prácticamente listo, con todas las evidencias de los logros alcanzados durante su primer año al frente del municipio.

Recalcó que ha sido un gobierno cercano a la gente y enfocado en las necesidades de la ciudadanía, y adelantó que también se dará a conocer parte de lo que se proyecta para 2026. "Seguiremos trabajando por los cieneguenses, en diversas obras y peticiones por la cabecera principal como por cada uno de los ejidos."