Yesica Sifuentes promueve el comercio local en Castaños con degustación de platillos

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de promover la riqueza gastronómica del municipio y fortalecer el comercio local, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó una degustación de platillos típicos en la que participaron restaurantes de la localidad.

El evento se llevó a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal, donde la edil, acompañada de integrantes del Cabildo, funcionarios y ciudadanía en general, destacó la importancia de este tipo de actividades que impulsan el talento culinario local y reconocen el esfuerzo de quienes día a día ofrecen alimentos de calidad.

En su mensaje, la Presidenta Municipal agradeció la participación de restaurantes como La Carreta y El Mariscón, así como de representantes del sector gastronómico y personal de la Presidencia Municipal, quienes se sumaron con dedicación a esta muestra culinaria.

Asimismo, resaltó que la gastronomía de Castaños no solo beneficia a la población local, sino que también se convierte en un importante atractivo para visitantes y personas que transitan por la región, generando mayor derrama económica y fortaleciendo el posicionamiento del municipio.

"Queremos que más personas conozcan lo que se prepara en nuestros restaurantes, que quienes nos visitan regresen y que nuestras familias sigan disfrutando de estos sabores que nos representan", expresó la alcaldesa.

El evento marcó además el cierre de las actividades de la temporada de cuaresma, consolidándose como un espacio de convivencia, promoción cultural y apoyo al emprendimiento local.

Finalmente, Sifuentes Zamora reiteró la invitación a la ciudadanía para continuar respaldando a los negocios locales, reconociendo el esfuerzo, sazón y dedicación de cada uno de los participantes, y dio inicio a la degustación, donde los asistentes recorrieron los diferentes módulos para disfrutar de los platillos preparados.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la economía local y promuevan las tradiciones que dan identidad a Castaños.