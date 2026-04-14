Éxito en Múzquiz: programa de lectura para niños en vacaciones

Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Bibliotecas Municipales dirigida por la profesora Berenice Garza Martínez, llevó a cabo con gran éxito el programa "Mi Primavera en Vacaciones" en las Bibliotecas Públicas Municipales.

Durante este periodo vacacional, niñas y niños del municipio participaron en diversas actividades diseñadas para fomentar el gusto por la lectura de una manera dinámica y divertida. Entre las acciones realizadas destacaron talleres creativos, lectura de cuentos y juegos didácticos, logrando generar espacios de aprendizaje, convivencia y recreación.

Este programa se implementó en las seis bibliotecas públicas con las que cuenta el municipio, ubicadas estratégicamente en distintos sectores, permitiendo así el acceso a un mayor número de beneficiarios.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo integral de la niñez, impulsando iniciativas que fortalezcan el hábito de la lectura y el uso de espacios culturales.

Las autoridades agradecieron el respaldo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, cuyo apoyo ha sido fundamental para el desarrollo de este tipo de actividades que contribuyen al crecimiento educativo y cultural de las nuevas generaciones.