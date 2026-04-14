Cintas realiza simulacro de incendio en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- En cumplimiento con los tiempos establecidos, la empresa maquiladora Cintas, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, llevó a cabo un simulacro con hipótesis de incendio, informó el director de Protección Civil Municipal, Federico Méndez Pacheco. El ejercicio se desarrolló de manera ordenada y con la participación activa de trabajadores y brigadistas.

Durante la práctica se logró evacuar a un total de 313 personas, además de la intervención de 24 brigadistas previamente capacitados para coordinar las acciones de seguridad.

La dinámica permitió evaluar la capacidad de respuesta de la empresa y de los equipos de emergencia internos así como también la coordinación que existe con las dependencias públicas.

El tiempo total registrado fue de 1 minuto con 46 segundos, lo que refleja una reacción rápida y eficiente ante una eventual situación de emergencia. Este resultado fue considerado positivo por las autoridades, quienes destacaron la importancia de mantener la preparación constante.

Méndez Pacheco subrayó que este tipo de ejercicios son fundamentales para fortalecer la cultura de la prevención y garantizar que tanto empleados como brigadistas estén listos para actuar en caso de contingencias. Además, señaló que la capacitación continua es clave para reducir riesgos y proteger vidas.

Finalmente, el director de Protección Civil resaltó la coordinación entre la empresa y la dependencia municipal como un factor esencial para salvaguardar la integridad de los trabajadores.

Con este simulacro, se reafirma el compromiso de fomentar la seguridad laboral y la prevención en el Municipio de San Juan de Sabinas, mencionó el entrevistado.