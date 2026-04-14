Manolo Jiménez garantiza agua potable para El Alto en La Cuchilla

EJIDO LA CUCHILLA, COAH.- Habitantes del sector El Alto, en el ejido La Cuchilla, recibirán el beneficio de contar con agua potable en sus hogares, luego de que su petición presentada al Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, obtuviera respuesta favorable.

Se trata de una obra muy anhelada desde hace más de dos décadas, siendo los habitantes de dicho sector quienes carecieron durante largos años de este importante servicio básico.

La inversión destinada a este proyecto oscila entre los 300 y 400 mil pesos, recurso que permitirá atender las necesidades de cerca de 20 familias. Para los vecinos, la llegada del agua potable representa un cambio significativo en su calidad de vida, pues hasta ahora debían recurrir a alternativas poco prácticas para abastecerse del vital líquido.

El anuncio fue dado a conocer por el ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez, gerente general de SIMARC, momentos antes de sostener una reunión con los beneficiados.

Compromiso de las autoridades

En el encuentro también estuvo presente la alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, quien refrendó el compromiso de apoyar obras que impacten directamente en el bienestar de las comunidades rurales.

La reunión se llevó a cabo en el salón ejidal, donde se informó que la obra podría concluir en un plazo no muy extenso. Los asistentes recibieron con entusiasmo la noticia, conscientes de que la espera de más de veinte años está próxima a terminar.

Impacto en la comunidad

Con este proyecto, el sector El Alto se suma a las comunidades que avanzan en la cobertura de servicios básicos, reflejando la importancia de la gestión ciudadana y la respuesta de las autoridades.

La obra de agua potable no solo representa infraestructura, sino también dignidad, salud y mejores condiciones de vida para las familias del ejido La Cuchilla.