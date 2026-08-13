Frontera refuerza protección animal: Sara Pérez Cantú anuncia cambios

El Ayuntamiento de Frontera trabaja en ajustes al reglamento municipal para reforzar la protección de los animales y establecer mayores medidas de responsabilidad para quienes tienen mascotas, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La Edil explicó que actualmente se revisan las disposiciones y se analizan las modificaciones necesarias para incorporar cláusulas y artículos que permitan fortalecer la protección de los llamados seres sintientes. "Estamos trabajando en ese reglamento", señaló.

Pérez Cantú indicó que el Municipio continúa atendiendo los reportes relacionados con protección animal y que, en muchos casos, las denuncias sobre supuestos perros callejeros corresponden en realidad a mascotas que tienen propietario.

Explicó que algunos animales son reportados porque se vuelven agresivos o permanecen en la vía pública, por lo que llamó a los ciudadanos a asumir la responsabilidad de cuidar adecuadamente a sus mascotas. "Si tenemos una mascota, es de cuidarla y es una responsabilidad que tenemos", afirmó.

La Alcaldesa señaló que la coordinadora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra Vázquez, mantiene comunicación con propietarios para atender este tipo de situaciones y hacer llamados de atención cuando es necesario.

Agregó que las áreas de Salud y Protección Animal trabajan de manera conjunta para dar seguimiento a los reportes y fomentar una mayor responsabilidad entre los propietarios.

Pérez Cantú adelantó además que el Municipio contempla realizar una campaña de esterilización masiva, con especial atención en perros que se encuentran en situación de calle, con el objetivo de reducir su reproducción.

Consideró que las acciones implementadas han permitido avanzar en el control de la problemática, aunque reconoció que todavía existe trabajo por realizar. "Hay mucho por hacer", afirmó.

La Alcaldesa dijo que la atención de los reportes y los llamados realizados por las autoridades han contribuido a que algunos propietarios tengan mayor cuidado de sus mascotas.

Sobre la cantidad de animales que actualmente se encuentran en situación de calle en Frontera, Pérez Cantú señaló que no cuenta con una estadística y que corresponde a la coordinación de Protección Animal determinar esa cifra.

Explicó que el área de Reglamentación trabaja junto con personal de Salud y Protección Animal en la revisión del nuevo ordenamiento.

La Alcaldesa señaló que el objetivo es concluir los ajustes durante la actual Administración y evitar que el próximo año tengan que iniciar nuevamente el proceso. "Es un ajuste y es agregar algunas cláusulas o algunos artículos donde tenemos que ir cuidando más a nuestros seres vivientes", puntualizó.