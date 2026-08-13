Supervisión de refugios de animales en Castaños: Rescatistas toman medidas legales

Tras el aseguramiento de 63 perros de la Fundación Frichem en Castaños, rescatistas preparan acciones legales y solicitarán mecanismos de vigilancia para que las asociaciones protectoras de animales cumplan con las condiciones necesarias para operar.

Tuilzie Ibarra Vázquez, presidenta de Lobita Dejando Huella, informó que ayer fue detenida una persona que, según tiene conocimiento, estaba encargada del refugio, aunque dijo desconocer su nombre y edad. La rescatista señaló que las asociaciones involucradas buscarán que se aplique la ley y que exista una sanción de cárcel para quienes lucren con los animales o incurran en maltrato. "Nosotros lo que queremos es cárcel", afirmó Ibarra Vázquez, al señalar que desde hace tiempo conocían la forma de trabajar de la fundación, pero no contaban con pruebas para actuar.

Ante lo ocurrido, anunció que interpondrán una denuncia formal y que comenzarán a integrar las pruebas necesarias para que se abra una carpeta de investigación. Explicó que las rescatistas ya reciben asesoría jurídica y trabajan de manera coordinada para dar seguimiento al proceso legal, mientras continúan con la recuperación y atención de los perros asegurados.

Ibarra Vázquez también planteó la necesidad de establecer mecanismos para verificar y supervisar a las asociaciones y refugios de animales. Dijo que este jueves participarán en una capacitación con autoridades estatales y la directiva de ZEPA, donde abordarán la necesidad de contar con reglamentos y disposiciones que permitan a las instancias municipales de protección animal y rescatistas supervisar el funcionamiento de las fundaciones. El objetivo, explicó, será comprobar que las asociaciones trabajen conforme a la normativa y que los animales permanezcan en condiciones adecuadas.

La presidenta de Lobita Dejando Huella cuestionó además los servicios que presuntamente ofrecía Frichem, como esterilizaciones, desparasitación y procesos de adopción, debido a que algunas de esas acciones no habrían ocurrido como se anunciaba. "Evidentemente eso era falso", sostuvo.

A la par, ciudadanos han comenzado a contactar a las rescatistas para preguntar por perros que habrían sido entregados o adoptados anteriormente por la fundación. Ibarra Vázquez dijo que su teléfono y el de otras rescatistas se encuentran saturados con mensajes de personas que proporcionan características de animales y preguntan por su paradero. La rescatista explicó que durante el operativo permaneció hasta que salió el último perro del inmueble, pero no localizó a algunos de los animales por los que actualmente preguntan sus posibles propietarios. "No estaban esos perritos ahí", afirmó.

Ante esta situación, las organizaciones buscarán esclarecer qué ocurrió con los animales que no fueron encontrados en el lugar y determinar dónde pudieron haber terminado. Ibarra Vázquez consideró que lo ocurrido representa uno de los casos más graves que ha presenciado durante sus 13 años como rescatista. Recordó que durante el operativo varias integrantes de las asociaciones rompieron en llanto y expresaron sentimientos de impotencia, rabia y coraje ante las condiciones en que encontraron a los animales. "Desde que yo tengo 13 años rescatando, había visto un caso como tal", señaló. La rescatista sostuvo que ahora deberán avanzar simultáneamente en dos frentes: la recuperación física de los perros y el proceso legal para determinar responsabilidades.