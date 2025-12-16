Yesica Sifuentes entrega pollinaza a ejidatarios en Castaños

Castaños, Coah.- Como parte del firme compromiso del Gobierno Municipal de Castaños con las comunidades rurales y el fortalecimiento del sector agropecuario, se llevó a cabo la entrega de pollinaza en el Ejido Baján, beneficiando a productores de distintos ejidos.

Siguiendo las indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal del Departamento de Fomento Agropecuario se ha mantenido cercano a las y los ejidatarios, atendiendo sus solicitudes y brindando soluciones que impacten de forma directa en sus actividades productivas.

El Ejido Baján funge como punto estratégico e intermedio para la distribución de estos apoyos, lo que permite acercarlos a diversas comunidades rurales, reduciendo tiempos y gastos de traslado, como el consumo de gasolina, al evitar que los beneficiarios tengan que acudir hasta la cabecera municipal.

Al respecto, la Presidenta Municipal reiteró que esta entrega se suma a las ocasiones anteriores en las que se ha entregado otro tipo de apoyos a los ejidatarios de Castaños.

Señaló que la administración mantiene una visión sensible y cercana a todos los sectores de la comunidad, buscando implementar acciones que permitan atender sus necesidades y mejorar su calidad de vida.

"Seguimos trabajando de la mano con el sector rural de Castaños, llevando beneficios reales y apoyando a quienes día a día fortalecen nuestra actividad agropecuaria. El campo es prioridad y no lo vamos a dejar solo", destacó la edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo rural, fortalecer la economía de las familias del campo y mantener una atención constante y directa a quienes hacen producir la tierra.