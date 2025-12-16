José Ibarra refuerza vigilancia para paisanos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Transporte y Vialidad, José Ibarra Guajardo, informó que se instalarán unidades en distintos puntos estratégicos del municipio con el objetivo de brindar apoyo y vigilancia a los paisanos que transitan por la región durante esta temporada.

Explicó que, por indicaciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, se mantendrá especial atención en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en su cruce con la carretera 30, así como en el tramo a la altura de los juzgados laborales, donde también habrá una unidad de vigilancia de manera permanente.

"Nosotros nos mantendremos en esta constante vigilancia para que todo se lleve a cabo en santa paz durante esta temporada decembrina, cualquier persona puede pedir el apoyo a la dirección", dijo el director.

Ibarra Guajardo señaló que hace cuatro días se presentó un caso en el que un vehículo de paisanos sufrió una avería, por lo que personal de la dependencia acudió para brindar apoyo, logrando auxiliar en el cambio de un neumático que ya no se encontraba en condiciones de uso.

Indicó que la seguridad y el respeto para los visitantes están garantizados, y que de manera coordinada con Seguridad Pública de Frontera y Protección Civil se estará apoyando a quienes transiten por el municipio.

Así mismo, José Ibarra añadió que, en caso de presentarse alguna inconformidad o queja, las personas afectadas pueden acudir ante la autoridad competente para su atención.