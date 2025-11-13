Yesica Sifuentes Zamora entrega obra de pavimentación en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Reafirmando su compromiso con el desarrollo y la modernización de la infraestructura municipal, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega de la obra de pavimentación en la calle Lerdo de Tejada, una importante vía que fortalece la conectividad y mejora la calidad de vida de las familias castañenses.

Acompañada por miembros del cabildo, funcionarios públicos y vecinos del sector, la presidenta municipal entregó oficialmente los trabajos que contemplan 997 metros lineales de carpeta asfáltica, obra que optimiza el tránsito vehicular y beneficia directamente a cientos de habitantes que diariamente circulan por esta zona.

Durante su mensaje, Sifuentes Zamora destacó que este proyecto se suma a otras acciones de infraestructura ejecutadas en coordinación con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha brindado un apoyo constante a Castaños para seguir impulsando su desarrollo.

Resaltó la importancia de mantener en óptimas condiciones las vialidades del municipio, especialmente aquellas que cruzan las vías del ferrocarril, garantizando la seguridad y el adecuado traslado de las familias.

"Hace dos años aproximadamente nuestro gobernador empezó a ayudarnos con el crucero de la calle Porfirio Díaz, que es la que topa con el panteón. Gracias a esa gestión y al trabajo en equipo, hoy seguimos avanzando con más infraestructura para Castaños", señaló la alcaldesa.

En este esfuerzo conjunto, la colaboración con la empresa Iron Performance permitió la rehabilitación del crucero de la calle Ramos Arizpe, ejemplo del trabajo coordinado entre el gobierno municipal y el sector privado para impulsar el desarrollo integral del municipio.

"Queda claro, somos una administración responsable, comprometida con nuestra gente y, sobre todo, una administración de resultados. Agradezco a todo el gran equipo, porque gracias a su esfuerzo seguimos avanzando, como dice nuestro gobernador, ´puro para adelante´, en temas de seguridad, infraestructura y desarrollo social", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora adelantó que en los próximos días se estarán entregando nuevas obras, entre ellas la pavimentación de la calle Ferrocarril, que se encuentra en su etapa final, además de nuevos arranques en distintos puntos de Castaños.

Además se tienen contemplados otros proyectos como la pavimentación de las calles laterales de la escuela Niños Héroes, la calle Campeche de la colonia California y la rehabilitación del tramo de Palo Blanco a Soledad, reafirmando que su administración trabaja con hechos y resultados.

"Soy una mujer de palabra, y en Castaños las mujeres somos echadas para adelante y cumplidoras. Seguiremos trabajando con todo el corazón por nuestro municipio y por nuestra gente", concluyó la alcaldesa.