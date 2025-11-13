Sara Pérez Cantú escucha a vecinos de Valle del Riel en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Pérez Cantú sostuvo una reunión con vecinos del fraccionamiento Valle del Riel, en un encuentro donde ninguna otra autoridad había acudido anteriormente. Durante la visita, la edil atendió diversas peticiones relacionadas con seguridad pública, alumbrado, áreas verdes, juegos infantiles y otras necesidades del sector.

En punto de las 10:00 de la mañana, Pérez Cantú arribó a la colonia cercana a Seguridad Pública, acompañada por los directores de Transporte y Vialidad, Ecología, Obras Públicas, Parques y Jardines, Servicios Primarios y SIMAS, con el propósito de atender de manera directa las problemáticas del lugar.

"Sabemos que hay mucha necesidad, pero es importante tener estas reuniones de acercamiento para conocer sus necesidades más apremiantes y hacerlos vecinos vigilantes, para irlos cuidando. Fue una gran reunión y me comprometo a realizar las peticiones", expresó la alcaldesa.

Durante el recorrido, señaló que revisará la situación de los terrenos baldíos con sus propietarios para que sean limpiados o, en su caso, determinar cómo el Ayuntamiento podrá intervenir. Además, anunció la instalación de boyas para reforzar la seguridad vial, la colocación de más contenedores de basura y la mejora del alumbrado público para disminuir los robos que han afectado a la comunidad.