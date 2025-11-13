Sari Pérez supervisa avance del programa de alumbrado en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú continúa recorriendo colonias y supervisando los avances del programa de alumbrado público "Frontera Ilumina con Rumbo", una estrategia municipal para fortalecer la seguridad, mejorar la movilidad y embellecer las vialidades de la ciudad.

Acompañada por el director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas Leija, la presidenta municipal constató el progreso en la instalación de 30 a 35 luminarias nuevas en las colonias Pemex y Elsa Hernández, donde se renovaron los sistemas de iluminación en avenidas principales y accesos.

Durante el recorrido, Sari Pérez destacó que mantener calles bien iluminadas es una prioridad, porque contribuye directamente a la seguridad de las familias y al desarrollo urbano ordenado que su administración impulsa. "Estamos cerrando el año con el mismo compromiso y ritmo de trabajo. Queremos que todas las colonias de Frontera estén bien iluminadas antes de concluir 2025", expresó la alcaldesa.

El director de Servicios Primarios explicó que las labores se mantienen conforme a la planeación establecida desde julio, con metas mensuales que permitirán concluir la renovación del alumbrado antes del 10 de diciembre para cubrir el 100% de las avenidas principales de la cabecera municipal con luminarias modernas y eficientes, garantizando una mejor visibilidad nocturna y ahorro energético.

"Nos faltan alrededor de diez colonias por atender, pero seguiremos trabajando con la misma energía hasta cerrar el año con una Frontera completamente iluminada", subrayó la Alcaldesa. Con este programa, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la seguridad, el orden y la calidad de vida de las familias fronterenses, fortaleciendo la infraestructura pública y consolidando una ciudad con rumbo firme.