Alcaldesa Yesica Sifuentes y UACh firman convenio por el desarrollo rural

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de impulsar la tecnología, la investigación y el desarrollo sostenible, el Ayuntamiento de Castaños, encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, formalizó la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).

Durante el evento estuvieron presentes el Dr. José Manuel Cisneros, Vicerrector de la URUZA; Dr. Marco Andrés López, Subdirector de Investigación; Ing. Pedro Lobato, Subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural; Celestino Moreno Carrillo, Regidor de Desarrollo Rural de Castaños; C. Cecilio Carrillo Hernández, Director de Desarrollo Rural de Castaños, entre otras autoridades.

Al respecto, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la relevancia de este acuerdo, al subrayar que representa una oportunidad para aprovechar los conocimientos y la experiencia de una institución reconocida en las ciencias agrícolas, pecuarias y forestales.

El objetivo del convenio de colaboración es impulsar el desarrollo de tecnología e investigación aplicada en la región, la asistencia técnica, asesoría y capacitación, además de estancias y visitas de maestros y alumnos al territorio municipal.

Asimismo, Sifuentes Zamora enfatizó que la colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo permitirá fortalecer el desarrollo rural de Castaños y aprovechar de manera responsable los recursos naturales del municipio, para traducirlos en bienestar y progreso para las familias.

"Seguimos construyendo alianzas que promueven el crecimiento y desarrollo de Castaños. Con esta alianza buscamos fortalecer nuestro campo y generar oportunidades que impulsen la economía local", afirmó la presidenta municipal.

La Universidad Autónoma Chapingo es reconocida por su excelencia académica en los niveles de educación media superior, licenciatura y posgrado, además de su destacada labor en la formación de docentes e investigadores que contribuyen al aprovechamiento económico y social del campo mexicano.

Finalmente, la presidenta municipal reiteró que este convenio representa un paso firme hacia el desarrollo sostenible de Castaños y reafirma el compromiso de la administración de generar alianzas estratégicas que fortalezcan el campo y mejoren la calidad de vida de las y los castañenses.