Frontera apoya a ex trabajadores de AHMSA con empleo temporal

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera Sara Irma Pérez Cantú reiteró el respaldo de su administración a las familias de los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), a través de programas de empleo temporal y facilidades en pagos municipales, en medio de la difícil situación económica que enfrentan tras el cierre de la empresa.

Pérez Cantú señaló que, aunque AHMSA se encuentra formalmente en concurso mercantil y mantiene adeudos millonarios con instituciones como el IMSS y con cientos de trabajadores, la compañía sigue moviendo recursos. De acuerdo con información reciente, la siderúrgica registró ingresos por 64 millones 282 mil 948 pesos entre el 1 de mayo y el 15 de octubre de 2025, sin que estos beneficios se reflejen en los extrabajadores.

"Sabemos que esta situación es de mucha paciencia; entendemos la desesperación de las familias, pero confiamos en que pronto haya una solución justa para ellos. El gobernador Manolo Jiménez ha estado en pláticas continuas con la presidenta de la República, buscando alternativas que realmente ayuden a los trabajadores", expresó la alcaldesa.

Pérez Cantú mencionó que algunos ex empleados de la acerera actualmente forman parte de cuadrillas de Servicios Primarios, mientras que otros laboran en el área administrativa de la Presidencia Municipal. Además, dijo que se han otorgado facilidades y descuentos en el pago del predial a quienes así lo han solicitado.

"Pocos se han acercado a pedir apoyo con el predial, pero quienes lo hacen reciben la ayuda. Nuestra administración mantiene su compromiso con las familias que durante años contribuyeron al desarrollo de la región", puntualizó la edil.

La alcaldesa reiteró que su gobierno continuará ofreciendo oportunidades laborales y respaldo social a los afectados, hasta que se logre una solución definitiva para los trabajadores de AHMSA.