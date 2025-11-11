Cámaras captan a joven robando cableado telefónico en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Vecinos de la colonia Occidental denunciaron el robo de cableado telefónico de Telmex sobre la calle Soledad, entre Ayuntamiento y Agraristas, donde cámaras de videovigilancia captaron a un joven que habría cometido el ilícito en dos ocasiones durante el mismo día.

De acuerdo con las imágenes, el sujeto vestía un suéter negro, gorra y pants blancos. Por la mañana del lunes intentó cortar el cableado sin éxito, regresando por la noche para lograr su cometido.

Los afectados señalaron que realizaron el reporte a Seguridad Pública como a Protección Civil, sin embargo, el individuo no pudo ser localizado ni durante el día ni en la noche. "Pedimos mayor vigilancia porque no puede ser que esto ocurra a plena luz del día, sobre todo porque a una cuadra los elementos llevan a lavar las patrullas de seguridad pública. Queremos que se identifique a la persona para que no vuelva a robar ahora en los domicilios", expresó el señor Mario, vecino del sector.

Los colonos hicieron un llamado a las autoridades municipales para reforzar los rondines y atender de manera más rápida los reportes de este tipo, ante el incremento de robos de cableado que dejan sin servicio de telefonía e internet a decenas de familias.