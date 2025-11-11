Incidente en Deportivo Papo Ríos: sanciones para jugador y árbitro en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Tras el incidente ocurrido en el Deportivo Papo Ríos de la colonia Borja, donde un jugador y un árbitro protagonizaron un enfrentamiento, el coordinador de Deportes en Frontera, Marcos Briones, aclaró que no se trató de una riña, sino de un conato de bronca entre dos personas derivado de la "calentura del partido".

"El jugador retó al árbitro y los golpes ocurrieron afuera de la unidad deportiva; se esperaron para enfrentarse. Aun cuando sucedió fuera del campo, se tomaron acciones para ambos", explicó Briones.

¿Qué sanciones se impusieron?

De acuerdo con los estatutos de la Liga Municipal, encabezada por Jaime Cerna, el jugador fue sancionado con un año de suspensión de cualquier competencia, mientras que el árbitro fue suspendido por seis meses, debido a que su comportamiento ha sido reiterativo en encuentros previos.

¿Cuál es la postura del Ayuntamiento de Frontera?

El coordinador subrayó que el Ayuntamiento de Frontera mantiene una postura firme contra la violencia en el deporte.

"Nosotros no toleramos este tipo de hechos. El deporte no es una herramienta de violencia, sino de convivencia social y desestrés. Debe servir para la formación de los ciudadanos de Frontera", recalcó.

Briones añadió que se seguirán reforzando las medidas para garantizar que las unidades deportivas sean espacios seguros y de sana competencia.