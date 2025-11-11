Inicia venta de fichas para preparatoria en Frontera: costo y modalidades

FRONTERA, COAHUILA.- La directora del Instituto Ejido 8 de Enero, Eloísa Treviño Olalde, informó que ya dio inicio la venta de fichas para ingresar a la preparatoria ubicada en dicho sector, correspondiente al próximo ciclo escolar. El costo de la ficha es de 800 pesos.

Treviño Olalde explicó que el plantel ofrece dos modalidades de estudio: el sistema escolarizado, cuyas fichas se entregan en el mes de febrero para presentar el examen de admisión en mayo e iniciar clases en agosto; y el sistema abierto, en el que se realizan inscripciones cada tres meses.

¿Cuáles son las modalidades de estudio disponibles?

"En el sistema abierto ya estamos recibiendo personas que, por alguna circunstancia, no pudieron ingresar a preparatoria en agosto. Estaremos atendiendo hasta el 20 de diciembre a quienes deseen incorporarse a esta modalidad", comentó la directora.

Añadió que el sistema abierto está diseñado tanto para jóvenes que se quedaron sin lugar en otras preparatorias, como para adultos que trabajan y no pueden asistir de manera regular al sistema escolarizado, ya que algunas materias se cursan mediante asesorías y otras en línea.

"En el sistema abierto no tenemos límite de inscripción. Si son personas adultas que requieren el certificado de preparatoria, dependerá de qué tanto avancen, pero en aproximadamente un año pueden obtenerlo", detalló.

¿Qué espacios hay disponibles en el sistema escolarizado?

En cuanto al sistema escolarizado, precisó que cuentan con 60 espacios disponibles, dirigidos exclusivamente a jóvenes egresados de secundaria de entre 15 y 17 años, en una preparatoria con duración de dos años.

Finalmente, Eloísa Treviño señaló que el costo por semestre es de 3 mil pesos, cantidad que no ha sufrido modificaciones conforme a las cuotas establecidas por la Universidad Autónoma de Coahuila, institución con la que el plantel mantiene vinculación académica.