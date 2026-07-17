Procuraduría Agraria ofrece servicios a ejidatarios en Castaños: Yesica Sifuentes

Castaños, Coah.- Con el propósito de acercar los servicios de la Procuraduría Agraria a las comunidades rurales y brindar atención directa a las y los ejidatarios del municipio, el Gobierno Municipal de Castaños sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de esta dependencia federal, donde se ofreció orientación y asesoría sobre diversos trámites agrarios.

Durante el encuentro, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora dio la bienvenida al personal de la Procuraduría Agraria, encabezado por el ingeniero Agustín López Guzmán y su equipo de trabajo, a quienes agradeció su disposición para atender de manera cercana las necesidades del sector campesino.

La presidenta municipal destacó que Castaños es uno de los municipios con mayor número de ejidos en la región, al contar con 24 comunidades rurales, por lo que consideró indispensable fortalecer la coordinación con las instituciones encargadas de brindar certeza jurídica y acompañamiento a los productores.

Sifuentes Zamora reconoció que durante años muchos campesinos han enfrentado retrasos en diversos trámites, además de los gastos y el tiempo que implica trasladarse hasta la ciudad de Saltillo para dar seguimiento a sus gestiones.

Una de las principales ventajas de este esquema de trabajo es la presencia periódica del personal de la Procuraduría Agraria, lo que permitirá brindar seguimiento oportuno a cada expediente y agilizar los procedimientos.

Asimismo, la edil agradeció la asistencia de las y los ejidatarios que acudieron a la reunión y los invitó a aprovechar este acercamiento institucional para resolver dudas y avanzar en los procedimientos relacionados con sus tierras y derechos agrarios.

"Desde el gobierno municipal seguiremos impulsando políticas públicas que acerquen los servicios a la población, fortalezcan al sector agropecuario y contribuyan a brindar atención oportuna a quienes viven y trabajan en el campo", finalizó.