Localizan a Francisca Arzola en Castaños tras su desaparición

Castaños COAH. — La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Centro confirmó la localización con vida y en buen estado de salud de Francisca Guadalupe Arzola Alonso, de 33 años, quien había sido reportada como no localizada desde el pasado 7 de diciembre.

De acuerdo con la dependencia, fue la madre de Francisca quien presentó el reporte luego de que la joven saliera de su domicilio el 6 de diciembre y no regresara, generando preocupación al no tener información sobre su paradero durante más de 24 horas.

Tras el inicio del protocolo de búsqueda y las diligencias correspondientes, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron ubicarla este fin de semana. La Fiscalía informó que, al ser entrevistada, Francisca señaló que su ausencia fue de manera voluntaria, descartándose la comisión de algún delito.

La autoridad agradeció el apoyo de la ciudadanía y reiteró que todo reporte de desaparición debe presentarse de forma inmediata para activar los mecanismos de búsqueda sin demora.