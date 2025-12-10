Yesica Sifuentes celebra la posada navideña en Castaños con adultos mayores

Castaños, Coah.- Como parte del compromiso de mantener una administración cercana, humana y atenta a las necesidades de todos los sectores de la comunidad, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora participó en la tradicional posada navideña de adultos mayores del DIF Municipal, donde se vivieron momentos de alegría, convivencia y unión.

Este miércoles, la Presidenta Municipal acudió a la reunión semanal que se realiza en las oficinas del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) para sumarse a esta celebración decembrina, compartiendo con las y los asistentes un espacio de diversión y lleno de entusiasmo.

Durante su mensaje, Sifuentes Zamora destacó y reconoció la labor de la Presidenta Honoraria del DIF, Violeta Alvarado, de la directora Estefanía Garza, así como de todo el equipo de este departamento, al que calificó como la parte más noble, sensible y cercana de la administración municipal.

"Me da mucho gusto la labor que ha realizado el DIF Municipal, porque pasamos de tener 20 adultos mayores a más de 120 personas que participan en nuestras actividades, que reciben distintos apoyos y atención", expresó la edil.

Además, la Presidenta Municipal resaltó que estas fiestas decembrinas representan un tiempo de armonía, paz y convivencia familiar, por lo que exhortó a la comunidad a disfrutar estas fechas junto a sus seres queridos, llenos de amor y unión.

"Pueden estar convencidos de que nosotros, como administración municipal, seguiremos trabajando para tener un Castaños más justo, con más oportunidades para todas y todos", finalizó.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de estar cerca de la gente, especialmente de quienes más lo necesitan, fortaleciendo programas que dignifican la vida de los adultos mayores y promoviendo espacios de integración comunitaria.