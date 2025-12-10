Humberto Zapata, joven de Monclova, sufre accidente fatal en San Antonio

Un joven monclovense perdió la vida en San Antonio, Texas, luego de sufrir un fatal accidente en el que su motocicleta cayó sobre él.

La víctima identificada como Humberto Zapata, de 30 años de edad, quien formaba parte del creciente número de ciudadanos que han dejado Monclova en busca de mejores oportunidades laborales.

Humberto emigró a Estados Unidos hace tres años con la esperanza de brindar una mejor calidad de vida a su esposa Visney y a su pequeña hija Antonieta. Pese a la distancia, mantenía un estrecho vínculo con su comunidad de origen.

El accidente ocurrió cuando el joven cayó, junto con su motocicleta, a un pozo. En su intento por levantar el vehículo, éste se volcó encima de él, provocándole lesiones mortales.

Originario de la colonia Cañada Norte, Humberto era recordado por su espíritu solidario. Con frecuencia aportaba parte de sus ingresos para apoyar a familias de escasos recursos y a pacientes enfermos; organizaba rifas, reunía despensas y buscaba maneras de ayudar a quienes más lo necesitaban.

Sus restos serán velados en la capilla 147 de la colonia Obrera. La misa de cuerpo presente se llevará a cabo en la iglesia Sagrado Corazón de Castaños, y su sepultura será en el panteón del Carmen.