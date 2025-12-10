Oscar Ríos presenta su Primer Informe de Gobierno en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante su participación como invitado especial en el Primer Informe de Gobierno del alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, el ingeniero y ex alcalde de esta tierra, Antonio Nerio Rodríguez destacó la vocación de servicio del edil, a quien describió como un hombre comprometido con su comunidad.

"Todo lo que hace, lo hace de corazón y es mucho, ante lo cual debemos seguir apoyándolo", expresó Nerio Rodríguez, momentos antes de iniciar dicho evento en las instalaciones de la INFOTECA.

El exalcalde, quien también es padre de Antonio Nerio Maltos, quien fue alcalde de esta población, compartió su experiencia en el servicio público y subrayó la importancia de generar sinergias entre los distintos niveles de gobierno, el sector empresarial y, sobre todo, con la ciudadanía.

"Solo trabajando en conjunto se pueden atender las múltiples necesidades que enfrenta un municipio", afirmó.

Nerio Rodríguez también hizo hincapié en la necesidad de contar con una visión amplia para aprovechar la infraestructura existente y fortalecer la educación.

A su juicio, el impulso educativo es clave para garantizar que las empresas encuentren en San Juan de Sabinas un recurso humano capacitado, lo que a su vez fomenta el desarrollo económico y social de la región y eso es lo que está haciendo el alcalde Oscar Ríos respaldar a la educación.

En este sentido, señaló que el municipio se encuentra en una posición estratégica para atraer inversiones, gracias a su cercanía y constante interacción con Estados Unidos, lo que representa una ventaja competitiva tanto en el ámbito comercial como político.

Finalmente, Antonio Nerio Rodríguez reconoció el esfuerzo del alcalde Oscar Ríos por sacar adelante al municipio. "Oscar hace su mejor esfuerzo por San Juan de Sabinas, que tanto quiere, y yo lo felicito por eso", concluyó, reiterando su respaldo a la actual administración municipal 2025-2027.