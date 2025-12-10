Irregularidades en la primaria Sara Rendón García

FRONTERA, COAHUILA.- La comunidad escolar de la primaria Sara Rendón García vive días de tensión y desconcierto luego de que la directora del plantel, Cinthia García, fuera retirada de su cargo junto con el intendente Jonathan, tras darse a conocer un presunto caso de irregularidades relacionado con la venta del techo estructural de la institución.

Madres de familia informaron que el lunes 8 de diciembre recibieron un mensaje de la directora en el que agradecía el apoyo brindado tanto a la escuela como a los alumnos, lo que adelantaba su salida.

De acuerdo con los testimonios, el vehículo de la directora ha sido visto en la primaria Moisés Asís, sede de la jefatura del sector, lo que reforzó la versión de que fue movida del plantel mientras avanzan las investigaciones.

Padres y madres de familia señalaron que la decisión no habría sido voluntaria, como se les comentó inicialmente, sino instruida por la Secretaría de Educación, pues cualquier separación del cargo debe venir acompañada de una orden oficial.

Días atrás, los padres exigieron la destitución de la directora debido a presuntas irregularidades en la venta del techado escolar al propio intendente del plantel, operación que habría sido realizada por la cantidad de 43 mil pesos, cuando era mayor la cantidad, e incluso aseguran que se llevaron 100 mil pesos.

Madres de familia explicaron que incluso ya se presentó la denuncia correspondiente ante el área jurídica de la Secretaría, al considerar que la directora deberá responder por estas acciones, independientemente de su reubicación, y que existe un plazo de hasta siete años para que se determine su responsabilidad.

Los padres también expresaron su molestia al conocer que los 43 mil pesos entregados por el intendente serían solo una garantía, ya que supuestamente él pagaría el resto mediante mano de obra para la escuela.

Esta situación incrementó el enojo entre las familias de ambos turnos, quienes consideran que el patrimonio del plantel no puede ser objeto de acuerdos personales ni negociaciones internas que afecten a la comunidad estudiantil.